Xperia 1 III e 10 III in nuovi render | design familiare ma fino a 16GB di RAMHDblog it

(Di martedì 6 aprile 2021) Sony è ormai prossima al rinnovamento del suo top di gamma, l’1 II, che arriverà alla sua versione “Mark III”. L’evento di lancio è stato fissato per il prossimo 14 aprile e dovrebbe vedere anche l’annuncio di10 III e di unCompact, un device con un display da 5,5 pollici che farebbe sicuramente la felicità di coloro che cercano uno smartphone Android più comodo da utilizzare con una sola mano. A differenza degli scorsi anni, tuttavia, in questo caso non dovrebbe trattarsi di uno smartphone di fascia alta ma quasi di un “entry level”. Tornando a1 III, dopo i primiarrivati ad inizio febbraio che hanno subito evidenziato una notevole somiglianza con l’attuale1 II, arrivano oggi anche delle nuove immagini pubblicate da un noto produttore di ...

La società non ha detto che tipo di prodotto sta svelando, ma si vocifera potrebbe trattarsi dello smartphone. Secondo queste voci, il terminale avrà specifiche per competere con i ...Sonypronto a stupire. Ritorno al Compact? Con ogni probabilità verrà annunciato il nuovo, il top di gamma della casa. Lo smartphone presenterà il classico e iconico design ...Sony è ormai prossima al rinnovamento del suo top di gamma, l'Xperia 1 II, che arriverà alla sua versione 'Mark III'.L'architettura Zen 3 è arrivata nel mondo desktop e mobile, ma non ancora sui Ryzen Threadripper. Secondo indiscrezioni, bisognerà aspettare agosto per vedere i Ryzen Threadripper 5000, nome in codice ...