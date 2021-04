Vaccini | tra limitazioni e forniture scarse Campagna a rischio? Segui la diretta con Peter Gomez

(Di martedì 6 aprile 2021) Pochissime dosi inoculate a Pasqua. Astrazeneca al centro di dubbi sempre più insistenti. Lavaccinale appare sempre più in salita: gli aggiornamenti incon il direttore del Fatto.it,e il giornalista Marco Procopio L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Al momento molto dipende dalla "corsa"vaccinazioni a virus e eventuali progressi su questo fronte potrebbero migliorare le prospettive. All'opposto " nuove varianti che sfuggono ai- ha ...Nella consapevolezza che il Piano nazionale deinon produrrà nel breve termine un rimedio a ...la situazione ancora più drammatica è che la gran parte di chi ha perso il lavoro è finitogli ...Secondo i calcoli fatti a Bruxelles in base alle dosi in arrivo nel prossimo trimestre e di quelle già somministrate, si potrebbe raggiungere l'immunità a giugno ...ANCONA - Dosi di vaccino anti Covid arrivate: ora le Marche hanno i numeri per mettere il turbo alla campagna, ma bisognerà anche attendere l'evolversi del caso Astrazeneca-Vaxzevria. Infatti mentre ...