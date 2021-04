Traffico Roma del 06-04-2021 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 6 aprile 2021) LuceverdeBuongiorno e ben trovate l’ascolto rallentamenti perintenso sul tratto Urbano dell’a24 da via Fiorentini alla tangenziale est In quest’ultima direzione rallentamenti e code a tratti poi sul Raccordo Anulare lungo la carreggiata esterna da Tor Bella Monaca alla rustica sulle altre principali vie di accesso Roomba ilsta aumentando ma per adesso non vi sono particolari problemi qualche rallentamento Pro sulla Pontina ovviamente in direzioneCentro da viale Carlo Re via Viale dell’Oceano Atlantico rallentamenti anche su via della Pineta Sacchetti in direzione della galleria Giovanni XXIII da via Montiglio all’ingresso del Policlinico Gemelli da oggi e fino a domenica prossima per lavori di potatura resta chiuso alin entrambi i sensi di marcia Viale delle ...