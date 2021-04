Tornano i colori delle regioni, 9 in rosso e 11 arancione (Di martedì 6 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Dopo la zona rossa nazionale disposta per le feste pasquali, l'Italia torna ad essere divisa tra il rosso e l'arancione. Nove sono le regioni in rosso, Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Puglia, Valle d'Aosta e Campania, e 11 in arancione, Veneto, Marche, Provincia di Trento, Lazio, Abruzzo, Liguria, Basilicata, Sicilia, Molise, Sardegna, Umbria e Provincia di Trento e Bolzano.(ITALPRESS) Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Dopo la zona rossa nazionale disposta per le feste pasquali, l'Italia torna ad essere divisa tra ile l'. Nove sono lein, Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Puglia, Valle d'Aosta e Campania, e 11 in, Veneto, Marche, Provincia di Trento, Lazio, Abruzzo, Liguria, Basilicata, Sicilia, Molise, Sardegna, Umbria e Provincia di Trento e Bolzano.(ITALPRESS)

