Tommaso Stanziani, prima di Amici nello show di Milly Carlucci: ecco dove lo abbiamo già visto (Di martedì 6 aprile 2021) Il ballerino Tommaso Stanziani è stato eliminato nell’ultima puntata del Serale di Amici . La scelta della giuria è stata fortemente criticata sul web perché lui era considerato uno dei migliori di quest’edizione. In realtà è già comparso nel piccolo schermo. ecco in quale programma televisivo. Tommaso – Solonotizie24Tommaso, ecco dove lo abbiamo già visto Tommaso Stanziani ha dedicato parte della sua vita al pattinaggio artistico, ma circa tre anni fa ha deciso di addentrarsi nel mondo della danza. Nonostante sia stato poco il tempo, ha convinto quasi tutti i maestri di ballo. Alessandra Celentano ha visto un potenziale tale da voler lavorare volentieri con lui. A ... Leggi su solonotizie24 (Di martedì 6 aprile 2021) Il ballerinoè stato eliminato nell’ultima puntata del Serale di. La scelta della giuria è stata fortemente criticata sul web perché lui era considerato uno dei migliori di quest’edizione. In realtà è già comparso nel piccolo schermo.in quale programma televisivo.– Solonotizie24logiàha dedicato parte della sua vita al pattinaggio artistico, ma circa tre anni fa ha deciso di addentrarsi nel mondo della danza. Nonostante sia stato poco il tempo, ha convinto quasi tutti i maestri di ballo. Alessandra Celentano haun potenziale tale da voler lavorare volentieri con lui. A ...

Advertising

24Gom3s : E io invidio allo stesso tempo Leonardo Lamacchia per aver conquistato un ragazzo, dolce, gentile, pacato, solare,… - VicolodelleNews : #amici20 le prime parole di Tommaso Stanziani dopo l'eliminazione.... Sempre positivo e con il sorriso ?? - MD37035785 : @SamuelMontegra1 possiamo invitare Tommaso Stanziani in room?? #clubshowitalia - dracky_deda : RT @v_marghe_: L'esibizione più bella di #Amici20 Tommaso Stanziani tu sei arte e quelli non ti meritano ? #tommyilmondodelladanzasa #tommy… - AntonellaDimit6 : RT @verdetropicale: Tommaso Stanziani, arte su tela: #amici20 -