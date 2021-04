Simona Ventura: “Fedez come conduttore di X Factor sarebbe una scelta molto giusta” (Di martedì 6 aprile 2021) Simona Ventura “diventa il programma che conduce”. La sua personalità plasma i format. Al punto che alcuni programmi, come L’Isola dei Famosi o X Factor sono ancora “in cerca di Simona” e non c’è edizione in cui non la si nomini. In diretta al Talk di FQMagazine Programma condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti, SuperSimo ha ricordato XFactor e, dato che Alessandro Cattelan sta per arrivare in Rai, ha lanciato una proposta per conduzione, quella di Fedez: “Federico è un grandissimo. Tra l’altro quando sono andata via io è arrivato lui praticamente e ci siamo visti alla presentazione Sky e lui è arrivato lì e mi ha detto ‘guarda io ho accettato perché sapevo che c’eri tu…’. Nella comunicazione è fortissimo, mi piace molto, sarebbe una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021)“diventa il programma che conduce”. La sua personalità plasma i format. Al punto che alcuni programmi,L’Isola dei Famosi o Xsono ancora “in cerca di” e non c’è edizione in cui non la si nomini. In diretta al Talk di FQMagazine Programma condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti, SuperSimo ha ricordato Xe, dato che Alessandro Cattelan sta per arrivare in Rai, ha lanciato una proposta per conduzione, quella di: “Federico è un grandissimo. Tra l’altro quando sono andata via io è arrivato lui praticamente e ci siamo visti alla presentazione Sky e lui è arrivato lì e mi ha detto ‘guarda io ho accettato perché sapevo che c’eri tu…’. Nella comunicazione è fortissimo, mi piaceuna ...

Advertising

RadiocorriereTv : 'Ciao Simona, congratulazioni per essere la conduttrice di #GameOfGames in Italia... sono certa che lo avrai già, m… - ilfattovideo : Simona Ventura: “Fedez come conduttore di X Factor sarebbe una scelta molto giusta” - FabioTraversa : RT @Cinguetterai: Simona Ventura: 'Bisogna dare il tempo per rodare i programmi. Mi viene in mente il programma di Antonella Clerici: all'i… - Cinguetterai : Simona Ventura: 'Bisogna dare il tempo per rodare i programmi. Mi viene in mente il programma di Antonella Clerici:… - Cinguetterai : Simona Ventura: 'Ho una casa di produzione che sta progettando idee carine. Ho un progetto digital fantastico.… -