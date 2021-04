Sebastian Vettel: secondo Marko avrebbe dovuto prendere un anno sabatico (Di martedì 6 aprile 2021) Helmut Marko è sicuro, secondo lui la scelta migliore per Sebastian Vettel sarebbe stata quella di prendersi un anno sabatico per recuperare dalla sfortunata e distruttiva esperienza in Ferrari; visti i risultati di inizio stagione Marko sembrerebbe aver ragione, dato che in Aston Martin non va tutto a rose e fiori per il pluricampione tedesco. L’austriaco conosce benissimo Vettel sin dai tempi della Toro Rosso e, soprattutto negli ultimi mesi, molto spesso i due hanno avuto contatti, tanto da far credere che il pilota di Heppenheim sarebbe potuto tornare alla Red Bull per bissare i successi che risalgono ormai a dieci anni fa. Ora che i rumour hanno lasciato spazio alla realtà, Marko è tornato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 6 aprile 2021) Helmutè sicuro,lui la scelta migliore persarebbe stata quella di prendersi unper recuperare dalla sfortunata e distruttiva esperienza in Ferrari; visti i risultati di inizio stagionesembrerebbe aver ragione, dato che in Aston Martin non va tutto a rose e fiori per il pluricampione tedesco. L’austriaco conosce benissimosin dai tempi della Toro Rosso e, soprattutto negli ultimi mesi, molto spesso i due havuto contatti, tanto da far credere che il pilota di Heppenheim sarebbe potuto tornare alla Red Bull per bissare i successi che risalgono ormai a dieci anni fa. Ora che i rumour hlasciato spazio alla realtà,è tornato ...

