Scuola | capigruppo maggioranza | ' mozione unitaria alla Camera su riapertura'

(Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 apr (Adnkronos) - “Le forze disono al lavoro su unaper ladelle scuole che sarà depositata domani. Siamo molto soddisfatti dell'impegno che va al di là dei colori politici: votando un testo unico daremo un bel segnale di unità del Parlamento nella tutela del diritto all'istruzione e dellacome bene comune”. Lo dichiarano in una nota congiunta i capogruppo delle forze politiche diin commissione Cultura, Alessandra Carbonaro (M5S), Flavia Piccoli Nardelli (PD), Valentina Aprea (FI), Daniele Belotti (Lega), Gabrielle Toccafondi (Iv) e Alessandro Fusacchia (FacciamoEco). “Obiettivo della- proseguono - è impegnare il Governo a mettere in campo una ...

votando un testo unico daremo un bel segnale di unità del Parlamento nella tutela del diritto all'istruzione e della scuola come bene comune". Lo dichiarano in una nota congiunta i capigruppo delle ...