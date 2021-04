Rosa eliminata | Maria De Filippi fa un’eccezione al regolamento e le consente di rientrare in casetta VIDEO

Advertising

AmiciUfficiale : Rosa, eliminata dalla scuola di #Amici20, saluta i suoi compagni! ?? - stellamarina2 : @AmiciUfficiale Ma non basta quanto ci avete fracassato con rosa? Basta è stata eliminata, fate un favore a voi e n… - scappidovevuoi_ : RT @giuristapazza: Rosa e Deddy che fanno il 40% di share e nonostante lei sia stata eliminata Maria esaudisce il desiderio di Deddy facend… - selishardliquor : RT @waikikipool: pure quando viene eliminata riescono a fare un daytime intero dedicato a rosa che nessuno ha chiesto #Amici20 https://t.co… - aamici20 : RT @giuristapazza: Rosa e Deddy che fanno il 40% di share e nonostante lei sia stata eliminata Maria esaudisce il desiderio di Deddy facend… -

Ultime Notizie dalla rete : Rosa eliminata

SoloDonna

di Grazia è stata l'ultima ballerinada Amici 2021 . Dopo avere perso allo scontro diretto con il fidanzato Deddy , la ballerina ha dovuto abbandonare la scuola di Canale5 e tornare ...Di Grazia , nel periodo in cui è stata ad Amici , è stata spesso criticata dalla professoressa Alessandra Celentano ed ora che è stataha finalmente rotto il silenzio. Una risposta ...Piccola eccezione al regolamento di Amici 20 da parte di Maria De Filippi per fare un favore a Deddy: Rosa rientra in casetta.Sabato 3 aprile 2021 è stata trasmessa su canale 5 la terza puntata del Serale di Amici 20, programma di Maria De Filippi. La gara tra i talenti presenti nella scuola è stata molto dura e alla fine de ...