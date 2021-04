Real Madrid-Liverpool 3-1: al Di Stefano splende la stella di Vini Jr (Di martedì 6 aprile 2021) La doppietta del brasiliano ex Flamengo lancia il Real Madrid: troppi errori tecnici condannano il Liverpool alla sconfitta Non sarà il Bernabeu, ma anche la serata dell’Alfredo Di Stefano riesce a regalare emozioni da Champions: a Valdebebas il Real Madrid si rende protagonista di una prestazione da galacticos e schianta un Liverpool troppo incostante nell’arco dei 90 minuti. Tanto talento in campo su entrambi i lati e voglia di giocare sulla verticalità delle proprie trame: ma se da un lato c’è un Real motivato e in forma, dall’altro si presenta in Spagna un Liverpool formato campionato, e di questi tempo non è un buon segnale. Un primo quarto d’ora all’insegna di equilibrio lascia il passo alle giocate da campione dei ... Leggi su zon (Di martedì 6 aprile 2021) La doppietta del brasiliano ex Flamengo lancia il: troppi errori tecnici condannano ilalla sconfitta Non sarà il Bernabeu, ma anche la serata dell’Alfredo Diriesce a regalare emozioni da Champions: a Valdebebas ilsi rende protagonista di una prestazione da galacticos e schianta untroppo incostante nell’arco dei 90 minuti. Tanto talento in campo su entrambi i lati e voglia di giocare sulla verticalità delle proprie trame: ma se da un lato c’è unmotivato e in forma, dall’altro si presenta in Spagna unformato campionato, e di questi tempo non è un buon segnale. Un primo quarto d’ora all’insegna di equilibrio lascia il passo alle giocate da campione dei ...

Advertising

acmilan : #OnThisDay vs Real Madrid ?? @MarcoVanBasten's goal stunned the 95,000 at the Bernabeu ?? Indimenticabile: il gol… - SkySport : ?? REAL MADRID-LIVERPOOL 3-1 Risultato finale ? ? #Vinicius (27’) ? #Asensio (36’) ? #Salah (51’) ? #Vinicius (65’)… - SkySport : ULTIM'ORA CHAMPIONS REAL MADRID, VARANE POSITIVO AL COVID-19 IL GIOCATORE SALTERÀ LA SFIDA CON IL LIVERPOOL ??… - sportface2016 : #ChampionsLeague, il ranking #Uefa aggiornato a martedì 6 aprile - sportface2016 : #RealMadridLiverpool, #Asensio: 'Grande partita, abbiamo meritato di vincere' #Ucl #ChampionsLeague -