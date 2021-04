Questionario Inps sulle pensioni: a cosa serve e a chi arriverà (Di martedì 6 aprile 2021) E’ in arrivo un Questionario direttamente dall’Inps che sarà rivolto ai titolari di pensione, circa trecentomila secondo una prima stima. Ad annunciarlo è lo stesso Istituto Nazionale di Previdenza Sociale che chiarisce anche chi saranno i destinatari del Questionario e quale sarà lo scopo del sondaggio lanciato in queste ore e che servirà a migliorare determinati servizi offerti ai contribuenti. Facciamo allora il punto della situazione in modo da farsi trovare preparati al momento della ricezione del Questionario che dovrebbe arrivare a breve (i primi invii partiranno oggi 6 aprile 2021 e nei prossimi giorni dovrebbero concludersi) e che riguarderà coloro che ricevono la pensione, sia essa di vecchiaia o anticipata, così come specificato dalla stessa Inps. Questionario ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 6 aprile 2021) E’ in arrivo undirettamente dall’che sarà rivolto ai titolari di pensione, circa trecentomila secondo una prima stima. Ad annunciarlo è lo stesso Istituto Nazionale di Previdenza Sociale che chiarisce anche chi saranno i destinatari dele quale sarà lo scopo del sondaggio lanciato in queste ore e che servirà a migliorare determinati servizi offerti ai contribuenti. Facciamo allora il punto della situazione in modo da farsi trovare preparati al momento della ricezione delche dovrebbe arrivare a breve (i primi invii partiranno oggi 6 aprile 2021 e nei prossimi giorni dovrebbero concludersi) e che riguarderà coloro che ricevono la pensione, sia essa di vecchiaia o anticipata, così come specificato dalla stessa...

Advertising

TerrinoniL : Pensioni, in arrivo un questionario Inps per 300 mila utenti: a cosa serve - cr_crecio74 : - Massimi47715989 : Pensioni, in arrivo un questionario Inps per 300 mila utenti: a cosa serve - moneypuntoit : ?? Pensioni, in arrivo un questionario Inps per 300 mila utenti: a cosa serve ?? -