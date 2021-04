Quella lunga attesa per Denise: il dna? Si scopre in televisione (Di martedì 6 aprile 2021) Rosa Scognamiglio Questa sera, sarà annunciato in diretta tv l'esito del test di comparazione del gruppo sanguigno di Olesya Rostova con quello di Piera Maggio Il giorno più atteso è arrivato. Questa sera, sarà comunicato l'esito del test di compatibilità del gruppo sanguigno di Olesya Rostova con quello di Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone. L'annuncio sarà divulgato nel corso della trasmissione ????? ??????? - in italiano "Lasciali parlare" - in onda sull'emittente russa Primo Canale. La segnalazione Ci sono voluti 17 lunghi anni prima che per Piera Maggio si riaccendesse la speranza di riabbracciare la sua piccola Denise. Tutto ha avuto inizio una settimana fa, quando un'infermiera russa, naturalizzata italiana, ha scritto alla redazione di Chi l'ha Visto? per segnalare il caso di Olesya Rostova, una ventenne in cerca della ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 6 aprile 2021) Rosa Scognamiglio Questa sera, sarà annunciato in diretta tv l'esito del test di comparazione del gruppo sanguigno di Olesya Rostova con quello di Piera Maggio Il giorno più atteso è arrivato. Questa sera, sarà comunicato l'esito del test di compatibilità del gruppo sanguigno di Olesya Rostova con quello di Piera Maggio, la mamma diPipitone. L'annuncio sarà divulgato nel corso della trasmissione ????? ??????? - in italiano "Lasciali parlare" - in onda sull'emittente russa Primo Canale. La segnalazione Ci sono voluti 17 lunghi anni prima che per Piera Maggio si riaccendesse la speranza di riabbracciare la sua piccola. Tutto ha avuto inizio una settimana fa, quando un'infermiera russa, naturalizzata italiana, ha scritto alla redazione di Chi l'ha Visto? per segnalare il caso di Olesya Rostova, una ventenne in cerca della ...

