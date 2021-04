Petrolio in rialzo su dati economici positivi (Di martedì 6 aprile 2021) (Teleborsa) – Il prezzo del Petrolio è in rialzo grazie ai dati economici positivi arrivati da USA e Cina nelle ultime 24 ore, dopo alcune sedute interlocutorie su cui avevano inciso la decisione dell’OPEC+ di aumentare gradualmente la produzione nei prossimi 3 mesi e l’aumento dei contagi in diversi Paesi. Alle 14.00, i future sul greggio Brent di giugno hanno raggiunto i 63,10 dollari al barile, in rialzo di 0,94 dollari o dell’1,51%. I future sul greggio statunitense West Texas Intermediate (WTI) di maggio scambiano in aumento di 0,99 dollari, o dell’1,67%, a 59,63 dollari al barile. Ieri i dati macroeconomici hanno attestato la ripresa del settore terziario a stelle e strisce, con l’indice PMI Markit che è cresciuto sopra le attese a 60,4 punti e ... Leggi su quifinanza (Di martedì 6 aprile 2021) (Teleborsa) – Il prezzo delè ingrazie aiarrivati da USA e Cina nelle ultime 24 ore, dopo alcune sedute interlocutorie su cui avevano inciso la decisione dell’OPEC+ di aumentare gradualmente la produzione nei prossimi 3 mesi e l’aumento dei contagi in diversi Paesi. Alle 14.00, i future sul greggio Brent di giugno hanno raggiunto i 63,10 dollari al barile, indi 0,94 dollari o dell’1,51%. I future sul greggio statunitense West Texas Intermediate (WTI) di maggio scambiano in aumento di 0,99 dollari, o dell’1,67%, a 59,63 dollari al barile. Ieri imacrohanno attestato la ripresa del settore terziario a stelle e strisce, con l’indice PMI Markit che è cresciuto sopra le attese a 60,4 punti e ...

