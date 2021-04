(Di martedì 6 aprile 2021) Vigilie come queste aprono ad alcune riflessioni. Che in parte, potrebbero già essere scontate. Ma, nella vita, mai dire mai, giusto? C'è un interrogativo che sta caratterizzando queste ore l'ambiente ...

Advertising

Gazzetta_it : A tutto Cannavaro: 'Juve, se molli #Pirlo sbagli due volte. #Gattuso e l'effetto lavatrice...' - Gazzetta_it : #Cannavaro: '#Pirlo va tutelato. #Gattuso è cresciuto: questo è un bel #Napoli' #JuveNapoli - zazoomblog : Napoli - Gattuso al capolinea. De Laurentis guarda a Juric e Italiano Rino invece... - #Napoli #Gattuso #capolinea… - calciomercatoit : ? #JuventusNapoli, ESCLUSIVA - L’Asl di Torino fa chiarezza: 'La partita non è a rischio' ? ?? via @Fa_Tarantino - campana_mariano : @peppeiannicelli Il Napoli al momento è fuori anche dalla Champions, quindi di quale corsa scudetto parlate? E poi… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Gattuso

...caratterizzando queste ore l'ambiente. E non è nemmeno tra i più semplici, anzi. C'è voglia di sapere, di capire se sia cambiato qualcosa nei rapporti tra Aurelio De Laurentiis e Rino, ...Andrea Pirlo e Gennarosi sfideranno mercoledì nel recupero di Juventus -. Ecco i numeri della loro stagione a confrontoRCS MediaGroup S.p.A.E’ evidente che schierare la migliore formazione possibile potrà dare a Gattuso una possibilità in più. Il Napoli ha definitivamente recuperato Demme e Koulibaly tornerà in campo dopo la squalifica ...