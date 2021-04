(Di martedì 6 aprile 2021) ... il decreto è già stato approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ma entro 60 giorni è ... Il deputato Emanuele Prisco , contattato in esclusiva da ilgiornale.it , spera che sia cancellata questa ' ...

Advertising

Italia_Notizie : Lo staff di Franceschini si fa ricco: 'Un aumento di 700mila euro' - vitello_antonio : RT @noitre32: Staff di Franceschini si fa ricco 'Un aumento di 700mila euro' - Antonel08808592 : RT @noitre32: Staff di Franceschini si fa ricco 'Un aumento di 700mila euro' - Matteo0923 : RT @noitre32: Staff di Franceschini si fa ricco 'Un aumento di 700mila euro' - noitre32 : Staff di Franceschini si fa ricco 'Un aumento di 700mila euro' -

Ultime Notizie dalla rete : staff Franceschini

ilGiornale.it

... come è possibile che ' si riescano a stanziare cifre così cospicue per aumentare solo gli stipendi dell'ufficio di diretta collaborazione del ministro? '. Secondo Riccardo Zucconi , ...di Claudio) RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI, CLASSIFICHE/ Diretta gol live: Italia ...Nazionale italiana positivi al Coronavirus a seguito del focolaio nato tra i componenti dello...Il provvedimento è entrato in vigore il 2 marzo 2021 e prevede un aumento di quasi 700mila euro all'anno per gli uffici di diretta collaborazione del ministero guidato da Dario Franceschini. Il loro ...Con loro anche tre consiglieri: Daniele Giannini, in quota Carroccio, Gianluca Quadrana eletto tra le fila della Lista civica Zingaretti e Michela Di Biase, ex capogruppo capitolina del PD e moglie di ...