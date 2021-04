L’Isola dei Famosi non andrà in onda il prossimo 8 aprile, che cosa è successo? La risposta potrebbe essere in Supervivientes (Di martedì 6 aprile 2021) L’Isola dei Famosi non ci sarà il prossimo 8 aprile. L’annuncio ufficiale arriva dalla conduttrice Ilary Blasi. cosa è successo? Proprio l’8 aprile inizierà alla Tv spagnola Telecinco, sempre di Mediaset, la prima puntata del reality show Supervivientes. cosa c’entra con L’Isola dei Famosi? Ecco cosa sappiamo finora. Puntata saltata alL’Isola dei Famosi: i fatti L’Isola dei Famosi si svolge in Honduras. Anche il nuovo reality show di Telecinco, Supervivientes, si svolge sulla stessa piccola isola. Il rischio, quindi, era che i concorrenti e gli staff dei due programmi si incontrassero, ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 6 aprile 2021)deinon ci sarà il. L’annuncio ufficiale arriva dalla conduttrice Ilary Blasi.? Proprio l’8inizierà alla Tv spagnola Telecinco, sempre di Mediaset, la prima puntata del reality showc’entra condei? Eccosappiamo finora. Puntata saltata aldei: i fattideisi svolge in Honduras. Anche il nuovo reality show di Telecinco,, si svolge sulla stessa piccola isola. Il rischio, quindi, era che i concorrenti e gli staff dei due programmi si incontrassero, ...

