Letta “Subito decreto di aiuti su costi fissi per il commercio” (Di martedì 6 aprile 2021) MILANO (ITALPRESS) – “Il Governo deve fare Subito, rapidamente un decreto imprese che sia in grado di venire incontro a coloro che con le loro chiusure stanno garantendo la nostra salute e aiutarli in modo generico ma su ciò che colpisce di più questo tipo di persone cioè commercianti, negozianti e imprenditori, piccoli imprenditori: l'aiuto sui costi fissi, perchè la cosa che è veramente dura che colpisce di più sono i costi fissi legati soprattutto a una aspettativa che non si riesce a capire fino a quando verrà delusa”. Lo ha detto Enrico Letta, segretario del Partito Democratico, ospite a Dimartedì.Parlando dell'incontro con Matteo Renzi dice “E' stato un incontro franco, cordiale, abbiamo detto, e anche utile tra due persone che sono molto diverse. Su alcune cose ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) MILANO (ITALPRESS) – “Il Governo deve fare, rapidamente unimprese che sia in grado di venire incontro a coloro che con le loro chiusure stanno garantendo la nostra salute e aiutarli in modo generico ma su ciò che colpisce di più questo tipo di persone cioè commercianti, negozianti e imprenditori, piccoli imprenditori: l'aiuto sui, perchè la cosa che è veramente dura che colpisce di più sono ilegati soprattutto a una aspettativa che non si riesce a capire fino a quando verrà delusa”. Lo ha detto Enrico, segretario del Partito Democratico, ospite a Dimartedì.Parlando dell'incontro con Matteo Renzi dice “E' stato un incontro franco, cordiale, abbiamo detto, e anche utile tra due persone che sono molto diverse. Su alcune cose ...

Advertising

CorriereCitta : Letta “Subito decreto di aiuti su costi fissi per il commercio” - DiegoMatina : @vitalbaa @diMartedi Il vuoto, il vuoto totale, unito a una pericolosa retorica in cui la libertà non vale niente e… - Renatapadovani6 : @Diesira3 @patriziaandreoz @SimoneBonzanini Io non l'ho letta così, e ,devo dire che mi spiace di non averelo condi… - 28boas : @clevds l’ho già letta ed è diventata subito la mia ff preferita, considera che l’avrò letta due settimane fa la pr… - DipietroSalvo : @soniabetz1 @myrtamerlino se la cosa è vera e da mandare a quel paese subito letta e tutto il pd -

Ultime Notizie dalla rete : Letta Subito Letta attacca Salvini: con le sue soluzioni oggi staremmo peggio ... il governo deve fare un decreto imprese subito per venire incontro a chi con la chiusura sta garantendo la nostra salute, con aiuti non generici ma sui costi fissi', ha aggiunto Letta. vep/sam

Letta: se fossimo stati a soluzioni Salvini oggi staremmo peggio ... il governo deve fare un decreto imprese subito per venire incontro a chi con la chiusura sta garantendo la nostra salute, con aiuti non generici ma sui costi fissi', ha aggiunto Letta.

Letta "Subito decreto di aiuti su costi fissi per il commercio" La Sicilia Letta "Subito decreto di aiuti su costi fissi per il commercio" MILANO (ITALPRESS) - "Il Governo deve fare subito, rapidamente un decreto imprese che sia in grado di venire incontro a coloro che con le loro chiusure stanno garantendo la nostra salute e aiutarli in ...

L'accusa di Letta sul Covid: "Avessimo dato retta alle soluzioni di Salvini ora staremmo peggio" Il segretario del Pd intervistato a diMartedì (La7) da Giovanni Floris: "Stanno cercando di fare un discorso semplicistico: aperture contro chiusure. Non abbiamo ancora imparato niente, dopo un anno" ...

... il governo deve fare un decreto impreseper venire incontro a chi con la chiusura sta garantendo la nostra salute, con aiuti non generici ma sui costi fissi', ha aggiunto. vep/sam... il governo deve fare un decreto impreseper venire incontro a chi con la chiusura sta garantendo la nostra salute, con aiuti non generici ma sui costi fissi', ha aggiuntoMILANO (ITALPRESS) - "Il Governo deve fare subito, rapidamente un decreto imprese che sia in grado di venire incontro a coloro che con le loro chiusure stanno garantendo la nostra salute e aiutarli in ...Il segretario del Pd intervistato a diMartedì (La7) da Giovanni Floris: "Stanno cercando di fare un discorso semplicistico: aperture contro chiusure. Non abbiamo ancora imparato niente, dopo un anno" ...