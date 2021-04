Juventus, Federico Bernardeschi positivo al Covid-19: è asintomatico, salterà il Napoli (Di martedì 6 aprile 2021) “Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di Federico Bernardeschi. Il calciatore è in isolamento e asintomatico. La Società rimane in contatto con le Autorità Sanitarie in attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara del Gruppo Squadra”. Con questo comunicato la Vecchia Signora annuncia la positività di Federico Bernardeschi, che si aggiunge dunque al già positivo Bonucci. L’ex Fiorentina non sarà dunque presente in vista del recupero di domani sera contro il Napoli ed è l’ennesima vittima del focolaio Covid che si è generato all’interno della Nazionale. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 6 aprile 2021) “Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al19 di. Il calciatore è in isolamento e. La Società rimane in contatto con le Autorità Sanitarie in attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara del Gruppo Squadra”. Con questo comunicato la Vecchia Signora annuncia la positività di, che si aggiunge dunque al giàBonucci. L’ex Fiorentina non sarà dunque presente in vista del recupero di domani sera contro iled è l’ennesima vittima del focolaioche si è generato all’interno della Nazionale. SportFace.

Juventus, Federico Bernardeschi positivo al Covid-19: è asintomatico, salterà il Napoli

