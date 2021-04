In Spagna la pandemia non unisce la politica, anzi mette a nudo divisioni e crepe sociali (Di martedì 6 aprile 2021) La Spagna è tra i quattro Paesi europei con maggiore indice di mortalità, lo attesta la triste classifica dell’Ecdc (European Centre for Disease Prevention and Control), importante Agenzia dell’Ue. Gli oltre 75mila morti per Covid sono per la politica uno strumento in più per alimentare polemiche tra regioni o enfatizzare differenze etnografiche. Non è una novità che in certi ambienti catalani si tenda a fissare paletti tra ciò che è la Catalogna e ciò che rappresenta il resto del paese, con Madrid vista come l’epicentro di un conservatorismo passatista e Barcellona come luogo evoluto, proiettato verso il futuro e con uno sguardo aperto sull’Europa. Anche in tempi di pandemia i catalani tengono a sottolineare “que son diferentes”, con il segretario della Sanità della Generalitat, la regione catalana, Josep Maria Argimon, che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) Laè tra i quattro Paesi europei con maggiore indice di mortalità, lo attesta la triste classifica dell’Ecdc (European Centre for Disease Prevention and Control), importante Agenzia dell’Ue. Gli oltre 75mila morti per Covid sono per launo strumento in più per alimentare polemiche tra regioni o enfatizzare differenze etnografiche. Non è una novità che in certi ambienti catalani si tenda a fissare paletti tra ciò che è la Catalogna e ciò che rappresenta il resto del paese, con Madrid vista come l’epicentro di un conservatorismo passatista e Barcellona come luogo evoluto, proiettato verso il futuro e con uno sguardo aperto sull’Europa. Anche in tempi dii catalani tengono a sottolineare “que son diferentes”, con il segretario della Sanità della Generalitat, la regione catalana, Josep Maria Argimon, che ...

rpalazzolo : @SignorErnesto Erné una delle chicche è il papello su Amazon Spagna... Poi viene quello sul Gomplotto no covid... V… - DavideCrusader : “Europa” mercato no1 mobilità elettrica! Anche Italia, Spagna, Portogallo, Grecia ed est Europa??? La bufala ecologi… - Lebowski_98 : Pensando che sono talmente sfigato in amore che l’unica volta in cui una ragazza ci abbia provato con me il giorno… - AleMissesR5 : @dearcathe io ho parlato di vaccini, l'Inghilterra e la Spagna stanno andando verso l'immunità di gregge mentre qui… - miqueleferrucci : @Andrea32497838 @SpagnaInItalia Io farei anche leggere che in Spagna al momento è obbligatoria la mascherina in spi… -