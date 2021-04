In Israele Netanyahu (sotto processo) incaricato di formare il Governo (Di martedì 6 aprile 2021) Il presidente israeliano Reuven Rivlin ha affidato l’incarico di formare il prossimo Governo al premier Benyamin Netanyahu. Netanyahu potrebbe contare al momento su 52 seggi mentre Yair Lapid, leader dell’opposizione, ne ha 45. Il leader più longevo del paese (in carica dal 2009), secondo la Costituzione, avrà 28 giorni a disposizione per raggiungere la maggioranza di 61 seggi su 120 alla Knesset, più una eventuale proroga di 2 settimane, per smuovere così lo stallo politico. Le elezioni del 23 marzo scorso, la quarta in due anni, non si è conclusa né con una vittoria del gruppo religioso e di destra guidato da Netanyahu né con una potenziale alleanza dei suoi oppositori. Ma nelle consultazioni che Rivlin ha tenuto lunedì con i partiti politici sulla concessione del mandato di costruzione della ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 6 aprile 2021) Il presidente israeliano Reuven Rivlin ha affidato l’incarico diil prossimoal premier Benyaminpotrebbe contare al momento su 52 seggi mentre Yair Lapid, leader dell’opposizione, ne ha 45. Il leader più longevo del paese (in carica dal 2009), secondo la Costituzione, avrà 28 giorni a disposizione per raggiungere la maggioranza di 61 seggi su 120 alla Knesset, più una eventuale proroga di 2 settimane, per smuovere così lo stallo politico. Le elezioni del 23 marzo scorso, la quarta in due anni, non si è conclusa né con una vittoria del gruppo religioso e di destra guidato dané con una potenziale alleanza dei suoi oppositori. Ma nelle consultazioni che Rivlin ha tenuto lunedì con i partiti politici sulla concessione del mandato di costruzione della ...

Advertising

fattoquotidiano : Israele, riprende il processo a Netanyahu. Il procuratore: “Grave corruzione di regime, ha usato il potere per ambi… - EsteriLega : ISRAELE: RIVLIN AFFIDA INCARICO GOVERNO A NETANYAHU - messveneto : Israele, Rivlin affida incarico governo a Netanyahu: Il premier ha 52 seggi su 120 alla Knesset, per la maggioranza… - Azarias_Ananias : RT @HuffPostItalia: In Israele Netanyahu (sotto processo) incaricato di formare il Governo - PaoloX68 : RT @HuffPostItalia: In Israele Netanyahu (sotto processo) incaricato di formare il Governo -