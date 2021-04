Il video degli scontri a Piazza Montecitorio tra i ristoratori e la polizia (c’è anche Casapound)

(Di martedì 6 aprile 2021) Momenti di alta tensione davanti, contra i manifestanti e le forze dell’ordine, schierate in assetto anti sommossa. A manifestare davanti la Camera, da alcune ore, sono diverse categorie di esercenti commerciali le cui attività sono ancora chiuse per le norme anti Covid (tra cui ristoranti, palestre, ambulanti). Iltra i commercianti e laMentre nelle prime fase della manifestazione la situazione sembrava tranquilla, con le proteste che si limitavano a cori e urla nei megafoni, da alcuni minuti la tensione è andata crescendo. con lanci di fumogeni e alcuni manifestanti che hanno tentato di sfondare le transenne a protezione della. Le forze dell’ordine hanno ...

A manifestare davanti la Camera, da alcune ore, sono diverse categorie di esercenti commerciali le cui attività sono ancora chiuse per le norme anti Covid (tra cui ristoranti, palestre, ambulanti).