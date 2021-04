Highlights Musetti-Novak, primo turno Atp Cagliari 2021 (VIDEO) (Di martedì 6 aprile 2021) Gli Highlights del match tra Lorenzo Musetti e Dennis Novak, valevole per il primo turno del torneo Atp di Cagliari 2021, in cui il tennista azzurro ha giocato una grande partita lasciando le briciole all’austriaco e sconfiggendolo con il punteggio finale di 6-0 6-1. Una vera e propria lezione di tennis: ecco gli scambi più belli. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 6 aprile 2021) Glidel match tra Lorenzoe Dennis, valevole per ildel torneo Atp di, in cui il tennista azzurro ha giocato una grande partita lasciando le briciole all’austriaco e sconfiggendolo con il punteggio finale di 6-0 6-1. Una vera e propria lezione di tennis: ecco gli scambi più belli. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #MusettiNovak: il VIDEO degli HIGHLIGHTS. Che delizia l'azzurro #SardegnaOpen #AtpCagliari - OA_Sport : Musetti 'Masterclass' contro Novak nel primo turno di Cagliari: il #VIDEO del successo con classe dell'azzurrino - paulmarsi : RT @antogar78: Si può dire qualcosa in un match vinto 6-0 6-1? Si, Lorenzo #Musetti gioca un tennis poetico, in 50 minuti ci sono almeno 25… - MercRF : RT @antogar78: Si può dire qualcosa in un match vinto 6-0 6-1? Si, Lorenzo #Musetti gioca un tennis poetico, in 50 minuti ci sono almeno 25… - apicella57 : RT @antogar78: Si può dire qualcosa in un match vinto 6-0 6-1? Si, Lorenzo #Musetti gioca un tennis poetico, in 50 minuti ci sono almeno 25… -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights Musetti ATP Miami, Jannik Sinner batte Ruusuvuori e vola ai quarti di finale ATP, Miami Musetti: 'Sinner migliore di me in almeno tre aspetti' UN GIORNO FA Una spallata emotiva ... recap Day5 a Miami IERI A 22:59 ATP, Miami Sinner agli ottavi: gli highlights del match con ...

Musetti, così è stato eliminato da Cilic: gli highlights Si ferma al terzo turno la corsa di Lorenzo Musetti al torneo Masters 1000 di Miami. Il giovane azzurro si è arreso al croato Marin Cilic battuto in due set con il punteggio di 6 - 3 6 - 4.

VIDEO Musetti-Novak highlights e sintesi primo turno ATP Cagliari 2021: il dominio con classe dell'azzurrino OA Sport Highlights Musetti-Novak, primo turno Atp Cagliari 2021 (VIDEO) Gli highlights del match tra Lorenzo Musetti e Dennis Novak, valevole per il primo turno del torneo Atp di Cagliari 2021, in cui il tennista azzurro ha giocato una grande partita lasciando le briciole ...

VIDEO Musetti-Novak highlights e sintesi primo turno ATP Cagliari 2021: il dominio con classe dell’azzurrino I colleghi stranieri hanno definito la prestazione di Lorenzo Musetti "Masterclass". Difficile dar loro torto perché quella impartita dal classe 2002 del Bel Paese è stata una lezione dal povero austr ...

ATP, Miami: 'Sinner migliore di me in almeno tre aspetti' UN GIORNO FA Una spallata emotiva ... recap Day5 a Miami IERI A 22:59 ATP, Miami Sinner agli ottavi: glidel match con ...Si ferma al terzo turno la corsa di Lorenzoal torneo Masters 1000 di Miami. Il giovane azzurro si è arreso al croato Marin Cilic battuto in due set con il punteggio di 6 - 3 6 - 4.Gli highlights del match tra Lorenzo Musetti e Dennis Novak, valevole per il primo turno del torneo Atp di Cagliari 2021, in cui il tennista azzurro ha giocato una grande partita lasciando le briciole ...I colleghi stranieri hanno definito la prestazione di Lorenzo Musetti "Masterclass". Difficile dar loro torto perché quella impartita dal classe 2002 del Bel Paese è stata una lezione dal povero austr ...