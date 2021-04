Golf, Augusta Masters 2021: calendario, programma, orari, diretta tv e streaming (Di martedì 6 aprile 2021) La stagione del grande Golf entra definitivamente nel vivo con l’Augusta Masters 2021, il primo Major stagionale, in programma da giovedì 8 a domenica 11 aprile nella consueta e splendida cornice dell’Augusta National Golf Club (USA, Georgia). Quattro giorni di grandissimo spettacolo su uno dei campi più belli del mondo, con il campione in carica Dustin Johnson che cercherà di confermare sulle proprie spalle la prestigiosa giacca verde. Assente Tiger Woods, campione nel 2019 ma ora alle prese con il difficilissimo recupero dall’incidente stradale che lo ha visto coinvolto nelle scorse settimane. Per l’Italia sarà presente Francesco Molinari, che dopo una lunga pausa è tornato in campo con buonissimi risultati che lasciano ben sperare per il proseguo della ... Leggi su sportface (Di martedì 6 aprile 2021) La stagione del grandeentra definitivamente nel vivo con l’, il primo Major stagionale, inda giovedì 8 a domenica 11 aprile nella consueta e splendida cornice dell’NationalClub (USA, Georgia). Quattro giorni di grandissimo spettacolo su uno dei campi più belli del mondo, con il campione in carica Dustin Johnson che cercherà di confermare sulle proprie spalle la prestigiosa giacca verde. Assente Tiger Woods, campione nel 2019 ma ora alle prese con il difficilissimo recupero dall’incidente stradale che lo ha visto coinvolto nelle scorse settimane. Per l’Italia sarà presente Francesco Molinari, che dopo una lunga pausa è tornato in campo con buonissimi risultati che lasciano ben sperare per il proseguo della ...

Advertising

sportface2016 : #Golf #MastersWeek Francesco #Molinari è l'unico italiano al via del #Masters, l'azzurro cerca conferme ad #Augusta - vitasportivait : ? #Golf | #TheMasters Si avvicina l'inizio del primo Major stagionale, il 'The Masters' di Augusta. Nel nostro ca… - zazoomblog : Golf Augusta Masters 2021: i favoriti per la vittoria finale Dustin Johnson a caccia del bis - #Augusta #Masters #… - sportface2016 : #Golf #MastersWeek Giovedì scatta l'edizione 2021 dell'#Masters di #Augusta: ecco quali sono i favoriti della vigil… - MarcoToth4 : RT @MarcoToth4: #Golf Usa masters, ad Augusta dall 8 all 11 aprile. -

Ultime Notizie dalla rete : Golf Augusta Golf, torna l'Augusta Masters: quattro giorni di emozioni su Sky Sport La primavera in fiore, con i suoi colori ed i profumi, quelli dell'Augusta National, è pronta a fare da scenografia all' 85esima edizione del Masters, il primo major della stagione del golf 2021 che torna al suo calendario originale dopo le rivoluzioni dell'anno ...

Women's Amateur, vince la giapponese Kajitani. Don chiude al 25° posto quello della giapponese Tsubasa Kajitani, diciassette anni, il secondo nome inciso sul trofeo dello Women's Amateur di Augusta (Georgia), evento top del golf femminile per qualità del field e teatro di gara. Lo stesso dove andrà in scena il Masters la prossima settimana. Partita ieri mattina due colpi dietro, è ...

Maltempo sull'Augusta National Women. Bella prova di Paltrinieri e Don La Gazzetta dello Sport Golf: The Masters al via, show dei big ma senza Woods Sul celebre percorso dell’Augusta National GC scenderanno in campo ... a contendersi il torneo dei tornei del golf maschile.

Golf, Augusta Masters 2021: Francesco Molinari unico italiano e in cerca di conferme Golf, Francesco Molinari unico italiano in campo nell'Augusta Masters 2021: l'azzurro cerca conferme dopo un buon inizio di stagione ...

La primavera in fiore, con i suoi colori ed i profumi, quelli dell'National, è pronta a fare da scenografia all' 85esima edizione del Masters, il primo major della stagione del2021 che torna al suo calendario originale dopo le rivoluzioni dell'anno ...quello della giapponese Tsubasa Kajitani, diciassette anni, il secondo nome inciso sul trofeo dello Women's Amateur di(Georgia), evento top delfemminile per qualità del field e teatro di gara. Lo stesso dove andrà in scena il Masters la prossima settimana. Partita ieri mattina due colpi dietro, è ...Sul celebre percorso dell’Augusta National GC scenderanno in campo ... a contendersi il torneo dei tornei del golf maschile.Golf, Francesco Molinari unico italiano in campo nell'Augusta Masters 2021: l'azzurro cerca conferme dopo un buon inizio di stagione ...