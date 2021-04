«Gli effetti collaterali di AstraZeneca sono rarissimi. L’ideale sarebbe escludere le donne under 55» (Di martedì 6 aprile 2021) La Stampa intervista Armando Genazzani, professore ordinario di Farmacologia e rappresentante italiano nel Comitato per l’approvazione dei farmaci dell’Ema. Il tema è quello del vaccino AstraZeneca, che agli italiani fa paura, tanto da rifiutare la somministrazione delle dosi. «Come dimostra l’esperienza inglese AstraZeneca è più efficace del previsto, ma ha un rarissimo effetto collaterale sulle giovani donne». Entro mercoledì, dice, l’Ema concluderà gli approfondimenti sui rari casi di trombosi cerebrale che hanno colpito soprattutto giovani donne. «È plausibile che questi eventi abbiano una correlazione con AstraZeneca. Ciò non toglie che il rapporto rischi-benefici resti positivo e che in una situazione di scarsità si possa dare a tutti, anche se L’ideale sarebbe ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 6 aprile 2021) La Stampa intervista Armando Genazzani, professore ordinario di Farmacologia e rappresentante italiano nel Comitato per l’approvazione dei farmaci dell’Ema. Il tema è quello del vaccino, che agli italiani fa paura, tanto da rifiutare la somministrazione delle dosi. «Come dimostra l’esperienza ingleseè più efficace del previsto, ma ha un rarissimo effetto collaterale sulle giovani». Entro mercoledì, dice, l’Ema concluderà gli approfondimenti sui rari casi di trombosi cerebrale che hanno colpito soprattutto giovani. «È plausibile che questi eventi abbiano una correlazione con. Ciò non toglie che il rapporto rischi-benefici resti positivo e che in una situazione di scarsità si possa dare a tutti, anche se...

