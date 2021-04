Giappone, Covid-19: spunta una nuova variante (Di martedì 6 aprile 2021) Circa il 70% dei pazienti ricoverati per Covid-19 in un ospedale a Tokyo, in Giappone, è stato infettato con una variante del virus E484K, questo il nome di quello che sembra essere il nuovo baluardo del Sars-CoV-2. Una nuova variante che sta facendo tremare il Giappone in vista, soprattutto, delle prossime olimpiadi. In un ospedale universitario di Tokyo, infatti, 10 pazienti su 14 (il 70%) nel mese di marzo risultano positivi non al coronavirus originario, bensì ad un’ennesima variante che desta non poche preoccupazioni. Il virus mutato, stando ai primi dati in possesso (come riportato dalla tv pubblica nazionale Nhk e riportata da Reuters) sembra essere più resistente ai vaccini e potrebbe dar vita, in Giappone, alla quarta ondata, quelle che ... Leggi su zon (Di martedì 6 aprile 2021) Circa il 70% dei pazienti ricoverati per-19 in un ospedale a Tokyo, in, è stato infettato con unadel virus E484K, questo il nome di quello che sembra essere il nuovo baluardo del Sars-CoV-2. Unache sta facendo tremare ilin vista, soprattutto, delle prossime olimpiadi. In un ospedale universitario di Tokyo, infatti, 10 pazienti su 14 (il 70%) nel mese di marzo risultano positivi non al coronavirus originario, bensì ad un’ennesimache desta non poche preoccupazioni. Il virus mutato, stando ai primi dati in possesso (come riportato dalla tv pubblica nazionale Nhk e riportata da Reuters) sembra essere più resistente ai vaccini e potrebbe dar vita, in, alla quarta ondata, quelle che ...

