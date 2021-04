GF Vip 5 | Pierpaolo Pretelli ha presentato suo figlio a Giulia Salemi

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 6 aprile 2021) Aveva detto che lo avrebbe fatto solo una volta sicuro del loro amore, e dunque perormai la storia con, iniziata nella Casa del Grande Fratello Vip 5, è una solida certezza: è per questo che ha deciso di compiere il passo più importante, ovvero quello di far conoscere alla fidanzata suoLeonardo, di tre anni. Leo, come lo chiama il papà, vive a Roma con mamma Ariadna Romero, che a quanto pare è d’accordo con la decisione dell’ex compagno di presentareal piccolo. Per la precisione l’incontro è avvenuto il giorno di Pasqua e a raccontare com’è andato è stato lo stessonel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di radio RTL 102.5. Raggiante, l’ex Velino di Striscia la Notizia ha spiegato che l’incontro è ...