Fedez sui vaccini in Lombardia: “Fontana e Moratti, chiedete scusa” (Di martedì 6 aprile 2021) Fedez sui vaccini in Lombardia, racconta nuovamente la vicenda di sua nonna, vaccinata solo in seguito a solleciti social, e chiede le scuse formali della Regione che ha provato a giustificarsi inutilmente. “Attilio Fontana e Letizia Moratti, chiedete scusa”, le parole di Fedez sui vaccini in Lombardia. Il rapper parla direttamente ai vertici della Regione Lombardia e torna sulla vicenda del vaccino a nonna Luciana, una signora di 90 anni che fino a qualche giorno fa era ancora in attesa della sua prima dose. Luciana è stata contattata per il vaccino anti Covid-19 dalla Regione solo in seguito alle storie pubblicate su Instagram da Chiara Ferragni. L’influencer ed imprenditrice digitale ha ... Leggi su optimagazine (Di martedì 6 aprile 2021)suiin, racconta nuovamente la vicenda di sua nonna, vaccinata solo in seguito a solleciti social, e chiede le scuse formali della Regione che ha provato a giustificarsi inutilmente. “Attilioe Letizia”, le parole disuiin. Il rapper parla direttamente ai vertici della Regionee torna sulla vicenda del vaccino a nonna Luciana, una signora di 90 anni che fino a qualche giorno fa era ancora in attesa della sua prima dose. Luciana è stata contattata per il vaccino anti Covid-19 dalla Regione solo in seguito alle storie pubblicate su Instagram da Chiara Ferragni. L’influencer ed imprenditrice digitale ha ...

Advertising

SirDistruggere : Chiara Ferragni si è lamentata su Instagram che la nonna di Fedez, il marito, aspettasse da mesi il vaccino. Poche… - SkyTG24 : 'Siete indegni, questa gente non dovrebbe essere in Parlamento”, le parole che Elodie ha utilizzato sui suoi social… - Corriere : Ferragni: «Vaccino alla nonna di Fedez solo dopo il mio sfogo sui social. E gli altri nonni d’Italia?» - DipMomo : RT @SirDistruggere: Chiara Ferragni si è lamentata su Instagram che la nonna di Fedez, il marito, aspettasse da mesi il vaccino. Poche ore… - tiziana55006450 : @Fedez quando le persone per bene...fanno la differenza anche sui social...grazie di ?? -