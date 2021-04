Fabrizio Corona: il figlio Carlos in Croazia coi nonni materni (Di martedì 6 aprile 2021) Carlos, figlio di Nina Moric e Fabrizio Corona, si trova in Croazia coi nonni materni da quando il papà è tornato in carcere. A deciderlo è stata la stessa Nina, che ha preferito proteggerlo dal clamore mediatico e regalargli un minimo di serenità, per quanto sia attualmente possibile. Fabrizio Corona infatti ha fatto ritorno in carcere, dopo la decisione (in verità inaspettata) del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Anche il suo avvocato, Ivano Chiesa, si è detto sbigottito dalla decisione, arrivata come un fulmine a ciel sereno. Corona in carcere minaccia il suicidio, e in tanti sono intervenuti per chiederne la scarcerazione. Recentemente, anche Adriano Celentano, che ha chiesto che venisse scarcerato ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 6 aprile 2021)di Nina Moric e, si trova incoida quando il papà è tornato in carcere. A deciderlo è stata la stessa Nina, che ha preferito proteggerlo dal clamore mediatico e regalargli un minimo di serenità, per quanto sia attualmente possibile.infatti ha fatto ritorno in carcere, dopo la decisione (in verità inaspettata) del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Anche il suo avvocato, Ivano Chiesa, si è detto sbigottito dalla decisione, arrivata come un fulmine a ciel sereno.in carcere minaccia il suicidio, e in tanti sono intervenuti per chiederne la scarcerazione. Recentemente, anche Adriano Celentano, che ha chiesto che venisse scarcerato ...

