E' morto Hans Kung: addio al teologo che ha contestato l'infallibilità del Papa (Di martedì 6 aprile 2021) Il dissenso cattolico perde la sua voce più rappresentativa. Il teologo svizzero Hans Kung , grande avversario dei papi Giovanni Paolo II e Joseph Ratzinger , si è spento a 93 anni nella sua casa di ... Leggi su quotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) Il dissenso cattolico perde la sua voce più rappresentativa. Ilsvizzero, grande avversario dei papi Giovanni Paolo II e Joseph Ratzinger , si è spento a 93 anni nella sua casa di ...

Advertising

SkyTG24 : È morto Hans Kung, il teologo che contestò l'infallibilità del Papa - Agenzia_Ansa : È morto il teologo Hans Kung. Lo studioso era noto internazionalmente per le sue posizioni teologiche e morali spes… - Tg3web : È morto all'età di 93 anni il teologo svizzero Hans Küng, noto soprattutto per le sue posizioni spesso critiche ver… - twMec : RT @Tg3web: È morto all'età di 93 anni il teologo svizzero Hans Küng, noto soprattutto per le sue posizioni spesso critiche verso la dottri… - marioricciard18 : RT @ferdaniello: Ci lascia un gigante. È morto Hans #Küng. Che la terra gli sia lieve. -