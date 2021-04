Dl Sostegni | CNA | oltre 6 imprese su 10 escluse da indennizzi

Leggi su quifinanza

(Di martedì 6 aprile 2021) (Teleborsa) – Seisu dieci resterannodai contributi a fondo perduto con il requisito della soglia del 30% del calo del fatturato. E’ quanto ha sottolineato Sergio Silvestrini, segretario generale della Cna, nel corso dell’audizione in commissione Bilancio del Senato sul dl, chiedendo di sostituire “la tagliola del 30% con un meccanismo di decalage che riduca progressivamente il beneficio” ma ampliando la platea dei beneficiari. CNA apprezza il superamento dei codici ATECO e l’adozione del fatturato quale requisito per glima “serve un segno di forte discontinuità – ha detto Silvestrini – con risorse aggiuntive e nelle modalità e nei tempi di erogazione degli aiuti rispetto agli interventi dello scorso anno per ridare non solo mezzi finanziari ma, soprattutto, fiducia agli operatori ...