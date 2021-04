Covid: Faraone, ‘programmare riaperture, bisogna dare certezze’ (Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 apr. (Adnkronos) – “Se siamo in grado di garantire, come ha fatto il generale Figliuolo, che presto arriveremo a somministrare 500mila vaccini al giorno, se sappiamo già che con la stagione estiva caleranno drasticamente i contagi, dobbiamo già ora programmare le riaperture, comunicando a tutti le date in modo che le attività possano programmare la ripartenza”. Così il capogruppo Iv al Senato, Davide Faraone, su Fb. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 apr. (Adnkronos) – “Se siamo in grado di garantire, come ha fatto il generale Figliuolo, che presto arriveremo a somministrare 500mila vaccini al giorno, se sappiamo già che con la stagione estiva caleranno drasticamente i contagi, dobbiamo già ora programmare le, comunicando a tutti le date in modo che le attività possano programmare la ripartenza”. Così il capogruppo Iv al Senato, Davide, su Fb. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Covid: Faraone, 'programmare riaperture, bisogna dare certezze'... - g_panarello : Faraone di Italia viva spara la cazzata de secolo ! Ora esce fuori che cinprodurremo da soli il COVID vaccino!!! - justeucitizen : @welikeduel Tiè prendete e portate a casa . Ne parlavano anche i complottisti. Contro tutti quelli di destra.… - elianto63 : @La7tv A #Faraone bisognerebbe chiedere come gli sia venuto in mente di arruolare uno come #Ruggirello (ex #Pd natu… - robreg1 : RT @La7tv: #omnibus Davide #Faraone sulle polemiche per le differenze sulle #vaccinazioni e la gestione del #covid tra le varie regioni d'I… -