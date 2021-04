Covid | Doris | “Ripartiremo di slancio ma servono più capitali”

(Di martedì 6 aprile 2021) “I vaccini oggi sono le nostre forze alleate che progressivamente stanno liberando le popolazioni dall’oppressione pandemica”:”dobbiamo farci trovare pronti per quando saremo liberati dal virus e vedo molte condizioni favorevoli. L’Europa che, dopo anni di rigore, viene in nostro aiuto con i miliardi del Recovery, di cui una buona parte a fondo perduto, la Bce che continua ad acquistare i nostri i titoli di Stato assorbendo quasi totalmente l’incremento del nostro debito. E poi c’è il fattore Draghi”. Lo dice il fondatore di Mediolanum Ennioin un’intervista al Messaggero. Di cosa ha bisogno l’Italia? “Snellire le procedure, investire nelle infrastrutture per accorciare la Penisola e la spinta digitale. E poi bisogna consentire all’imprenditoria italiana, che non ha eguali al mondo per ingegno, di poter finalmente competere ad armi pari con la concorrenza”, ...

