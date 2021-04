CorSport | Juve | contro il Napoli McKennie titolare | Arthur e Dybala partono dalla panchina

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 6 aprile 2021)sono tornati ad allenarsi in gruppo con la, ma solo l’americano dovrebbe essere schierato in campo da, secondo quanto scrive il Corriere dello Sport. Anche se saranno convocati tutti e tre. “Le unicheindicazioni potrebbero essere di carattere fisico: tutti e tre, infatti, non sono in perfette condizioni. Chi sta meglio è: lo statunitense, che da tempo convive con un fastidio ad un’anca, appare il più pronto per partireintanto migliora: il dolore alla gamba destra gli sta dando tregua, oggi si capirà se potrà essere impiegato dal primo minuto. “, invece, punta almeno ad essere pronto per la, a quasi tre mesi ...