Contagi sui mezzi pubblici, i Nas scoprono 38 casi. Meloni attacca «Ora la verità è sotto gli occhi di tutti» (Di martedì 6 aprile 2021) Irresponsabili. Fratelli d'Italia da un anno sta mettendo in guardia sulla situazione dei mezzi pubblici: anello cruciale per la trasmissione dei Contagi e pure mai attenzionati con cura e capacità. Anzi si è negata l'evidenza, tuona Giorgia Meloni dai suoi canali social. E oggi il blitz dei Nas ha scoperchiato il problema. "Per mesi hanno raccontato ai cittadini che il trasporto pubblico era sicurissimo, ma oggi la verità è sotto gli occhi di tutti: i mezzi pubblici sono veicolo di Contagi. E il loro potenziamento, richiesto a gran voce da Fratelli d'Italia, doveva essere una priorità. Invece – entrambi i governi che si sono susseguiti – hanno preferito continuare a colpevolizzare bar, palestre e ...

