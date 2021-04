Chef Andrea Berton apre il primo ristorante subacqueo alle Maldive

Advertising

food_comm : Lo chef Andrea Berton apre alle Maldive - - oloapmarchi : RT @identitagolose: . @andreaberton5 ci racconta la sua nuova avventura alle Maldive, alla guida di un ristorante... subacqueo Lo chef firm… - PaoloBarrale : RT @identitagolose: . @andreaberton5 ci racconta la sua nuova avventura alle Maldive, alla guida di un ristorante... subacqueo Lo chef firm… - carlopassera : RT @identitagolose: . @andreaberton5 ci racconta la sua nuova avventura alle Maldive, alla guida di un ristorante... subacqueo Lo chef firm… - identitagolose : . @andreaberton5 ci racconta la sua nuova avventura alle Maldive, alla guida di un ristorante... subacqueo Lo chef… -

Ultime Notizie dalla rete : Chef Andrea

IL GIORNO

Milano - Da Milano alle Maldive: loBerton, una stella Michelin presso il Ristorante Berton Milano (quartiere Porta Nuova Varesine) e una presso il Ristorante Berton al Lago (di Como), vola nell'Oceano Indiano e inaugura il ...... - 1* Michelin Cornoler -Simone Bianco Del Cambio -Matteo Baronetto - 1* Michelin Eataly Lingotto -Patrik Lisa Eragoffi -Lorenzo Careggio Gufo Bianco -Pio ...Lo stellato milanese sarà alla guida di 'H2O', locale all’interno del resort You & Me by Cocoon nell'atollo di Raa ...Un concorso per conoscere e approfondire la maestria di un grande Chef francese come Georges Cogny raccontandolo attraverso le infinite espressioni della ...