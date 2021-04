Caserta, operatori dei mercati protestano contro la zona rossa: bloccata la A1 (Di martedì 6 aprile 2021) Cronaca di Caserta: gli operatori dei mercati protestano contro la zona rossa bloccando l’autostrada A1 (un km di coda). Giornata di protesta da parte dei mercatali della Campania, che stamattina hanno bloccato l’autostrada A1 all’altezza di Caserta Sud. Come riporta “Il Mattino”, una lunga colonna di camion, furgoni e auto ha paralizzato l’autostrada. Attraverso questa Leggi su 2anews (Di martedì 6 aprile 2021) Cronaca di: glideilabloccando l’autostrada A1 (un km di coda). Giornata di protesta da parte dei mercatali della Campania, che stamattina hanno bloccato l’autostrada A1 all’altezza diSud. Come riporta “Il Mattino”, una lunga colonna di camion, furgoni e auto ha paralizzato l’autostrada. Attraverso questa

