Caos sull’autostrada del Sole bloccata dai mercatali (Di martedì 6 aprile 2021) mercatali in protesta sull’autostrada del Sole, bloccata la direttrice Roma-Napoli: traffico in tilt in Campania da Caserta Sud Decine di operatori mercatali stanno protestando bloccando l’autostrada del Sole. La manifestazione è partita da diverse località della Campania, in particolare da comuni del casertano e del nolano. I commercianti si stanno recando a Roma per partecipare alla… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 6 aprile 2021)in protestadella direttrice Roma-Napoli: traffico in tilt in Campania da Caserta Sud Decine di operatoristanno protestando bloccando l’autostrada del. La manifestazione è partita da diverse località della Campania, in particolare da comuni del casertano e del nolano. I commercianti si stanno recando a Roma per partecipare alla… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

CorrNazionale : Mercatali in protesta sull’autostrada del Sole, bloccata la direttrice Roma-Napoli: traffico in tilt in Campania da… -

Ultime Notizie dalla rete : Caos sull’autostrada Suzuki V-Strom 650XT ABS Fun Ride La Stampa