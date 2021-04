“Barbara D’Urso via da Mediaset”: l’ipotesi che fa discutere (Di martedì 6 aprile 2021) Barbara D’Urso potrebbe lasciare Mediaset? l’ipotesi fa discutere e riaccende i riflettori sul futuro di una delle conduttrici televisive più amate e seguite. Secondo quanto riporta Dagospia, il futuro della presentatrice potrebbe essere in Rai. Dopo la chiusura di Live – Non è la D’Urso con qualche settimana d’anticipo, sono nate numerose ipotesi sulla prossima stagione televisiva e sui programmi che condurrà la D’Urso. Nel congedarsi dai telespettatori, la presentatrice aveva assicurato che sarebbe tornata presto a tenere compagnia ai fan. “È l’una e 22 circa è l’ora del pigiamino – aveva detto -, noi ci vediamo in prima serata nuovamente in autunno, ci vediamo domenica prossima con in diretta da subito dopo pranzo, anzi, secondo me starete ancora mangiando, per 4-5 ... Leggi su dilei (Di martedì 6 aprile 2021)potrebbe lasciarefae riaccende i riflettori sul futuro di una delle conduttrici televisive più amate e seguite. Secondo quanto riporta Dagospia, il futuro della presentatrice potrebbe essere in Rai. Dopo la chiusura di Live – Non è lacon qualche settimana d’anticipo, sono nate numerose ipotesi sulla prossima stagione televisiva e sui programmi che condurrà la. Nel congedarsi dai telespettatori, la presentatrice aveva assicurato che sarebbe tornata presto a tenere compagnia ai fan. “È l’una e 22 circa è l’ora del pigiamino – aveva detto -, noi ci vediamo in prima serata nuovamente in autunno, ci vediamo domenica prossima con in diretta da subito dopo pranzo, anzi, secondo me starete ancora mangiando, per 4-5 ...

