Asensio | “Grande primo tempo Ora penseremo al Clasico | ma la qualificazione non è chiusa”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 6 aprile 2021) Marco, autore del moentaneo 2-0 per il Real Madrid nel successo sul Liverpool, ha parlato così nel post gara ai microfoni di Sky Sport: “Sono molto contento. Credo che abbiamo fatto unapartita soprattutto nelcontro una squadra molto difficile da affrontare ma siamo stati superiori e abbiamo meritato di vincere”. Ora c’è il, gara che può decidere la Liga?“E’ una partita molto importante perchè giochiqmo contro un’avversaria diretta per il titolo, era importante vincere oggi e adesso ci concentreremo sul. Cercheremo di dare tutto per vincere”. Il ritorno?“Non dobbiamo dimenticare che il Liverpool è in grado di ribaltare qualsiasi risultato. Lanon è, dovremo stare attenti anche a ...