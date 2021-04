Among Us giocato stanotte su Twitch da Jimmy Fallon (Di martedì 6 aprile 2021) A quanto pare anche l'attore e conduttore americano Jimmy Fallon farà il suo debutto su Twitch in serata con Among Us. La diretta inizierà in Italia il 7 aprile alle 00:45, sul canale Twitch ufficiale di Fallon. Giocherà con la nuova mappa Airship, insieme ad alcuni ospiti della TV e streamer di Twitch. Le star di Stranger Things Noah Schnapp e Gaten Matarazzo si uniranno a Fallon, insieme agli streamer Corpse Husband, Sykkuno e Valkyrae. Si uniranno anche i membri dei The Roots, Tariq Trotter, Questlove e Captain Kirk Douglas, così come la direttrice della community di Among Us Victoria Tran. Fallon non è il primo non giocatore ad abbracciare la scena di Among Us e di ... Leggi su eurogamer (Di martedì 6 aprile 2021) A quanto pare anche l'attore e conduttore americanofarà il suo debutto suin serata conUs. La diretta inizierà in Italia il 7 aprile alle 00:45, sul canaleufficiale di. Giocherà con la nuova mappa Airship, insieme ad alcuni ospiti della TV e streamer di. Le star di Stranger Things Noah Schnapp e Gaten Matarazzo si uniranno a, insieme agli streamer Corpse Husband, Sykkuno e Valkyrae. Si uniranno anche i membri dei The Roots, Tariq Trotter, Questlove e Captain Kirk Douglas, così come la direttrice della community diUs Victoria Tran.non è il primo nonre ad abbracciare la scena diUs e di ...

Eurogamer_it : Anche Jimmy Fallon giocherà ad #AmongUs sul suo canale #Twitch. - luciferdeckerrr : @arylovesnoni amore hai mai giocato ad among us? - smileforkoo : più vedo tweet di atiny che hanno giocato ad among us con yeosang più piango, hes so precious ?? - NEWHYUCKS : Ricordando quella volta in cui io e @_smarties__ abbiamo giocato ad among us con Chan e Jisung mentre avevamo dei n… - piratehong : Buongiorno ho visto che Yeosang ha giocato di nuovo ad among us ?????? -

