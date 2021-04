Alzheimer | donanemab rallenta declino cognitivo

(Di martedì 6 aprile 2021), il farmaco sperimentale per l’, ha raggiunto il suo endpoint primario e mostra un significativomento delIl farmaco sperimentale per l’ha raggiunto il suo endpoint primario e rispetto al placebo ha mostrato un significativomento delsulla scala di valutazione integrata della malattia di(iADRS), una misura… L'articolo Corriere Nazionale.

'Se anche i trial clinici di fase 3 daranno risultati positivi - aggiunge -potrebbe essere approvato per la cura dell'; la conclusione dei trial sarà a metà del 2023', precisa l'...In uno studio di fase intermedia- il candidato di Eli Lilly per la terapia della malattia di- ha rallentato il tasso di declino dell'attività cognitiva e funzionale. La sperimentazione proseguirà con un nuovo ...BUONI risultati da uno studio su pazienti con Alzheimer di una nuova molecola – un anticorpo - per intrappolare le ‘placche tossiche’ di sostanza beta-amiloide nel cervello, ritenute alla base della m ...