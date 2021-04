Wta Charleston, forfait di Camila Giorgi: al suo posto Dolehide (Di lunedì 5 aprile 2021) Brutte notizie per Camila Giorgi. La tennista italiana classe 1991 è stata costretta al forfait al Wta Charleston a causa di un problema non reso noto dall’organizzazione. Camila Giorgi avrebbe dovuto giocare contro la padrona di casa Hailey Baptiste, in occasione del primo turno del torneo statunitense. Ma a causa del forfait, c’è il cambio di programma. Al suo posto sarà la lucky loser l’americana Caroline Dolehide a prendere il posto dell’italiana. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 5 aprile 2021) Brutte notizie per. La tennista italiana classe 1991 è stata costretta alal Wtaa causa di un problema non reso noto dall’organizzazione.avrebbe dovuto giocare contro la padrona di casa Hailey Baptiste, in occasione del primo turno del torneo statunitense. Ma a causa del, c’è il cambio di programma. Al suosarà la lucky loser l’americana Carolinea prendere ildell’italiana. SportFace.

