Vaccini Campania, seconda dose a oltre 260mila cittadini: il report dell'Unità di crisi (Di lunedì 5 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Si comunicano, nel grafico allegato, i dati delle vaccinazioni in Campania aggiornati alle ore 12 del 5 aprile 2021. Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 673.390 cittadini. Di questi 260.693 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 934.083? L'articolo proviene da Anteprima24.it.

