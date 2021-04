Torino | intervento riuscito per bimba nata con l' intestino al posto dei polmoni

Advertising

repubblica : Intervento da record al Regina Margherita, salva bimba il giorno di Pasqua - antitetica1 : RT @cjmimun: Una bimba di 17 mesi nata con l'intestino al posto di un polmone salvata dai medici della Citta' della Salute di Torino prima… - GINA32451015 : RT @rep_torino: Intervento da record al Regina Margherita, salva bimba il giorno di Pasqua [di Federica Cravero] [aggiornamento delle 12:37… - cjmimun : Una bimba di 17 mesi nata con l'intestino al posto di un polmone salvata dai medici della Citta' della Salute di To… - rep_torino : Intervento da record al Regina Margherita, salva bimba il giorno di Pasqua [di Federica Cravero] [aggiornamento del… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino intervento

stata salvata grazie ad unprima e ad un trapianto di fegato in seguito una piccola bimba nata con l'intestino al ... presso la Città della Salute di. La storia inizia ben prima della ...... quella trae Juventus . In avvio di gara, sullo 0 - 0, c'è stato l'episodio più discusso, il contatto in area tra De Ligt e Belotti. Pochi i dubbi, in verità: l'del difensore ...È stata salvata grazie ad un intervento prima e ad un trapianto di fegato in seguito una piccola bimba nata con l’intestino al posto di un polmone, a causa di una rarissima e grave forma di ernia diaf ...È una storia miracolosa di rinascita. È stata salvata grazie ad un intervento prima e ad un trapianto di fegato in seguito una piccola bimba nata con l'intestino al posto di un polmone, a causa di una ...