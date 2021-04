Tiro con l’arco, Grand Prix Antalya 2021: Nespoli al rientro dopo il Covid (Di lunedì 5 aprile 2021) dopo l’esordio stagionale in quel di Porec la nazionale olimpica di Tiro con l’arco è pronta ad affrontare il secondo appuntamento internazionale del 2021 al Grand Prix di Antalya, in Turchia. Le gare si svolgeranno dal 7 all’11 aprile, nella stessa location di gara che ospiterà gli Europei che metteranno in palio i pass individuali per i Giochi di Tokyo (che però non interessano l’Italia, già qualificata nell’individuale con un arciere al maschile e uno al femminile). dopo l’assenza in Croazia causa Covid-19, torna tra i convocati azzurri Mauro Nespoli. “Per fortuna sono risultato negativo e posso tornare col gruppo – ha detto l’aviere di Voghera al sito della Fitarco –. Mi considero quasi pronto, ho continuato ad ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 aprile 2021)l’esordio stagionale in quel di Porec la nazionale olimpica diconè pronta ad affrontare il secondo appuntamento internazionale delaldi, in Turchia. Le gare si svolgeranno dal 7 all’11 aprile, nella stessa location di gara che ospiterà gli Europei che metteranno in palio i pass individuali per i Giochi di Tokyo (che però non interessano l’Italia, già qualificata nell’individuale con un arciere al maschile e uno al femminile).l’assenza in Croazia causa-19, torna tra i convocati azzurri Mauro. “Per fortuna sono risultato negativo e posso tornare col gruppo – ha detto l’aviere di Voghera al sito della Fitarco –. Mi considero quasi pronto, ho continuato ad ...

