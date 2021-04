Sollevamento pesi | Europei 2021 | Mirko Zanni conquista l’argento di totale nei 67 kg! Per l’azzurro c’è anche l’oro di strappo

(Di lunedì 5 aprile 2021)sfata il tabù del podio continentale e porta a casa la prima medaglia della carriera (di) ai CampionatiSenior di, dopo aver chiuso in quarta posizione l’ultima edizione di Batumi 2019, è stato in grado quest’oggi di mettersi al collo una preziosa medaglia d’argento in quel di Mosca nella finale della categoria fino a 67 kg, presente nel programma olimpico di Tokyo. Il friulano classe 1997 si è attestato a 2 kg dal proprio record italiano assoluto (firmato in Qatar a fine 2019), ottenendo 318 kg complessivi e piazzandosi a -5 kg dal vincitore di giornata, il turco Muhammed Ozbek (323 kg con 145 die 178 di slancio)., oltre ...

MOSCA - Arriva la seconda medaglia azzurra ai Campionati Europei in corso a Mosca, dopo il bronzo di Giulia Imperio di ieri. A conquistarla è Davide Ruiu che vince il bronzo nell'esercizio dello