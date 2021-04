Serie B, il Lecce passa con il solito Coda e va a “più 6” sulla terza. Pareggio Monza, Brocchi sempre più nei guai (Di lunedì 5 aprile 2021) Sono terminate le gare delle 15.00 in Serie B, valevoli per la 32a giornata del campionato cadetto: spicca il successo del Lecce, di misura sul campo del Pisa grazie al solito Coda, con questi tre punti i pugliesi vanno a più 6 sul Monza aspettando la Salernitana. Pareggia ancora il Monza, dopo l’Entella stavolta è il Pescara a gioire per l’1-1 ed il punto ottenuto contro i brianzoli. Un’altra delusione per Brocchi, già in pericolo da almeno due settimane, resta possibile la svolta in panchina con Andreazzoli in prima fila e la suggestione Donadoni. Stesso punteggio tra Cittadella e Reggina, blitz Cremonese sul campo del Cosenza e vittoria per l’Ascoli sul Vicenza nelle due sfide salvezza. Ecco tutti i risultati: Ascoli-L.R. Vicenza 2-1 Cittadella-Reggina ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 5 aprile 2021) Sono terminate le gare delle 15.00 inB, valevoli per la 32a giornata del campionato cadetto: spicca il successo del, di misura sul campo del Pisa grazie al, con questi tre punti i pugliesi vanno a più 6 sulaspettando la Salernitana. Pareggia ancora il, dopo l’Entella stavolta è il Pescara a gioire per l’1-1 ed il punto ottenuto contro i brianzoli. Un’altra delusione per, già in pericolo da almeno due settimane, resta possibile la svolta in panchina con Andreazzoli in prima fila e la suggestione Donadoni. Stesso punteggio tra Cittadella e Reggina, blitz Cremonese sul campo del Cosenza e vittoria per l’Ascoli sul Vicenza nelle due sfide salvezza. Ecco tutti i risultati: Ascoli-L.R. Vicenza 2-1 Cittadella-Reggina ...

