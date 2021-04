Meteo | la primavera va in letargo Temperature in picchiata | torna anche la neve

(Di lunedì 5 aprile 2021) Dopo le feste pasquali trascorse con un tempo in prevalenza asciutto e con un clima più fresco, la situazione muterà nuovamente da martedì 6. Dal lontano Polo Nord aria fredda si tufferà sul Mediterraneo dando vita a una veloce, ma incisiva, parentesi invernale. Il team del sito www.iL.it avverte che sin dalle prime ore di martedì faranno irruzione forti venti di Bora e poi Grecale. Il tempo peggiorerà velocemente dalle Alpi verso il Triveneto e l’Emilia Romagna con precipitazioni a tratti temporalesche e nevose a quote fino in valle sulle Alpi e in collina (3-500 metri) sugli Appennini emiliano-romagnoli. Col passare delle ore il maltempo scenderà verso Marche, Toscana, Umbria, Lazio e infine Abruzzo e Molise mentre qualche rovescio potrà interessare il bresciano, il mantovano e il cremonese. Continua dopo la foto Lasulle regioni centrali ...

