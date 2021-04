Lazio arancione o rosso dopo Pasqua? Cosa cambia da martedì 6 aprile per spostamenti e aperture: tutte le regole (Di lunedì 5 aprile 2021) Ancora un giorno per l’Italia tutta in zona rossa, con attività chiuse e spostamenti limitati. Una stretta voluta dal Governo per arginare la diffusione del virus ed evitare che per le festività Pasquali potessero crearsi situazioni di rischio. Ma da domani il Paese ritornerà alla diversificazione in zone colorate, tra Regioni in fascia rossa e altre in quella arancione perché fino al 30 aprile nessun territorio sarà in zona gialla, a meno che la curva epidemiologica non dia segnali incoraggianti. Il Lazio, quindi, da domani ritornerà in fascia arancione, con tutte le regole da rispettare che abbiamo imparato a conoscere finora. Lazio arancione dopo Pasqua. Ecco Cosa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 5 aprile 2021) Ancora un giorno per l’Italia tutta in zona rossa, con attività chiuse elimitati. Una stretta voluta dal Governo per arginare la diffusione del virus ed evitare che per le festivitàli potessero crearsi situazioni di rischio. Ma da domani il Paese ritornerà alla diversificazione in zone colorate, tra Regioni in fascia rossa e altre in quellaperché fino al 30nessun territorio sarà in zona gialla, a meno che la curva epidemiologica non dia segnali incoraggianti. Il, quindi, da domani ritornerà in fascia, conleda rispettare che abbiamo imparato a conoscere finora.. Ecco...

