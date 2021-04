La sorella di Vera Gemma: 'Il suo rapporto con Jeda? Non è questione di interesse' (Di lunedì 5 aprile 2021) 'Jeda a me piace molto, però abbiamo parlato e mi ha detto che non è assolutamente vero che i suoi genitori non approvano la sua relazione con Vera'. A 'Domenica Live' si parla del rapporto tra Vera ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 5 aprile 2021) 'a me piace molto, però abbiamo parlato e mi ha detto che non è assolutamente vero che i suoi genitori non approvano la sua relazione con'. A 'Domenica Live' si parla deltra...

Advertising

infoitcultura : Domenica Live, Vera Gemma e il giovane fidanzato Jeda. Parla la sorella: «Non è vero che i genitori sono contrari» - infoitcultura : Vera Gemma, a Domenica Live parla la sorella: «Ecco chi è Jeda, il suo fidanzato di 20 anni più giovane» - infoitcultura : Vera Gemma, la sorella Giuliana: 'Jeda mi piace molto' - stylinsonsgirlx : ma se mia sorella mi dice che non sono sono una vera fan perché non conosco tutte le canzoni, ma poi dice “LUIS”, c… - marinaterragni : @VagnoliC @mariacel1208 @msargentini @willie_peyote @Radfem_Italia Per te provo una sincera e vera compassione, da… -